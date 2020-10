BRS vend sa collection d'objets d'arts

Le cabinet de courtage maritime BRS, Barry Rogliano Salles, va quitter son siège historique de Neuilly-sur-Seine pour s'installer à La Défense. Dans ce cadre, il a demandé à la maison de vente ADER de mettre en vente sa collection de mobilier et d'objets d'arts. Plus d’une trentaine de maquettes de navires, des affiches, des tableaux, sculptures et du mobilier tels que la table Knoll sur laquelle a été signée la vente de l'ancien paquebot France, se trouvent dans une vente aux enchères on line déjà démarrée et qui sera clotûrée le 5 novembre.