Bruxelles débloque 6 milliards pour la pêche

Les négociateurs du prochain Fonds européen pour la pêche (FEAMP) ont finalement « topé » dans la nuit de jeudi à vendredi, après une ultime séance de négociation de plus de six heures. En résumé, « tout est autorisé, sauf la motorisation, et l’augmentation des capacités qui ne viserait pas à améliorer les conditions de travail à bord et l’efficacité énergétique », explique le président de la commission pêche du Parlement, Pierre Karleskind. Il participait aux négociations avec les États…