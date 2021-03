Bugalets : les nouvelles barges à munitions de la Marine nationale

Les bases navales de Brest et Toulon disposent de nouvelles barges dédiées au transport de munitions. Quatre engins de ce type, appelés « bugalets », ont été livrés en 2018 à la Marine nationale afin de remplacer des moyens arrivant en fin de vie. Suite à un appel d’offres lancé fin 2017 par la Direction Générale de l'Armement (DGA) et le Service du Commissariat des Armées (SCA), c’est Socarenam qui avait été retenu pour réaliser ces barges, dont l'entrée en flotte était passée assez inaperçue. Elles ont été produites par son site de Saint-Malo, les BUG 201 et BUG 202 étant livrées à Toulon et les BUG 203 et BUG 204 à Brest, où elles remplacent les anciens bugalets de ces bases navales.

Les nouveaux bugalets brestois (© : MICHEL FLOCH)

Un bugalet brestois (© : MICHEL FLOCH)

Longues de 26 mètres pour une largeur de 9 mètres et un tirant d’eau maximal de 1 mètre, ces nouvelles barges en acier affichent un déplacement lège de 99 tonnes et peuvent emporter une cargaison allant jusqu’à 106 tonnes, soit un déplacement à pleine charge de 205 tonnes. Leur cale, qui offre une hauteur sous barrot de 1.7 mètre, offre…