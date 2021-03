Bureau Veritas obtient le contrat de certification d'EolMed

Bureau Veritas (BV), un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, a obtenu le contrat de certification de projet pour EolMed, un projet pilote de parc éolien offshore flottant en France développé par Qair avec la participation de Total, Ideol et Vestas Wind Systems A/S.

Situé en Méditerranée, au large de Gruissan dans l'Aude, EolMed est l'un des quatre projets pilotes de fermes éoliennes flottantes, actuellement en développement en France. Cette ferme sera composée de trois éoliennes Vestas V164-10 MW qui auront une capacité totale de 30 MW et pourront répondre aux besoins énergétiques d’environ 50 000 personnes. Les éoliennes seront installées sur des fondations flottantes à plus de 18 km du rivage et ancrées à une profondeur moyenne de 60 mètres.

Les fondations flottantes - de forme carrée avec une ouverture centrale - ont été fabriquées selon la conception brevetée Damping Pool® d'Ideol, qui réduit l'impact de la houle. L'éolienne est fixée à l'arrière du flotteur.

Bureau Veritas apportera son expertise technique et évaluera les fondations flottantes, leur système d’ancrage et les sections dynamiques des câbles électriques inter-réseaux. Le processus de certification de Bureau Veritas comprendra:

- Les spécifications de conception, y compris un examen des normes applicables et des méthodologies de conception appropriées

- L’analyse des charges, couvrant une évaluation des charges couplées aéro-hydro avec un modèle indépendant

- L'évaluation de la conception avec un examen des rapports d'analyse, des dessins de structure et des spécifications. Bureau Veritas effectuera également une analyse indépendante de la résistance et de la fatigue.

Matthieu de Tugny, Vice-Président Exécutif Marine & Offshore chez Bureau Veritas, a déclaré : «Etre le partenaire du projet EolMed est une opportunité de valider la technologie des fondations flottantes. Le secteur des parcs éoliens flottants évolue rapidement, passant des prototypes aux parcs pilotes et prochainement à la commercialisation. C'est une période passionnante pour le marché de l'éolien offshore. Bureau Veritas est bien positionné pour soutenir les initiatives de parcs éoliens et apporter la confiance dans l'énergie éolienne fixe et flottante. »

Jérôme Billerey, Directeur Général de Qair France, a déclaré : «EolMed est très heureux de confier la certification de conception du parc éolien flottant à Bureau Veritas. Cette certification garantira la fiabilité et la durabilité du projet, étape clef pour le développement des énergies renouvelables offshore en Occitanie et dans le monde ».

Bureau Veritas est actif depuis plus de 15 ans dans les énergies marines renouvelables offshore et depuis plus de 20 ans dans l'industrie éolienne offshore. Son expérience comprend la certification d'éoliennes, la certification de projets et de sous-stations électriques pour les parcs éoliens offshore, le contrôle réglementaire des équipements de levage et des installations électriques, la surveillance de la fabrication des composants de la turbine et des pâles ainsi que l'inspection sur site.

Communiqué du Bureau Veritas, 09/03/21