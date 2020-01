Caen : un vraquier bat le record du plus large navire franchissant les écluses

Le port de Caen-Ouistreham a battu cette semaine le record du plus large vraquier ayant franchi sa grande écluse. Il s’agit du King Race, navire d’un peu plus de 28.000 tonnes de port en lourd, long de 169.4 mètres pour 27.2 de largeur. Il est passé lundi 20 janvier par l’ouvrage portuaire normand, avec à peine 60 centimètres de chaque côté entre sa coque et les bords de l’écluse.

(© STEPHANE LEROY)

Ce record fait suite à la première phase du plan d’aménagement de l’avant-port de Ouistreham, lancée par Ports de Normandie en janvier 2019. Les travaux ont notamment portés sur l’installation d’un système de guidage permettant le passage dans les écluses de navires plus larges (de 24 à 27,4 m), afin de répondre aux nouveaux standards du trafic mondial et aux besoins de la communauté portuaire. Coût du chantier : 12 M€ (10 M€ Ports de Normandie et 2 M€ CCI Caen Normandie).

Le King Race est venu débarquer 25.000 tonnes de blé.