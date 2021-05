Calais Port 2015 a été livré

Le 5 mai, le groupement mené par Bouygues TP a livré le chantier de Calais Port 2015. Après six ans de travaux, l’ouvrage est fini. Il est prévu que le port entre en opération au début de l’automne. Un article d'Hervé Deiss de Ports et Corridors.

Cinq ans de travaux

Ce chantier a nécessité plus de cinq ans de travaux. Les travaux préparatoires ont démarré au dernier trimestre 2015. Au second trimestre 2016, les travaux terrestres de la digue ont commencé pour s’achever en décembre 2020. Dans le même temps, les dragages et remblais, les postes ferries, les voiries et terre-pleins ont été construits.

Retardé par la crise sanitaire

Calais Port 2015 devait être livré en décembre 2020. La crise sanitaire a retardé les travaux jusqu’au premier trimestre 2021. Au final, ce nouveau terminal s’étend sur 65 hectares dont 45 hectares gagnés sur la mer. Pour permettre l’accueil des navires de dernière génération, il a fallu draguer 4 millions de m³, créer une digue de 3,2 km et apporter 6,2 Mt d’enrochements en provenance des Carrières du Boulonnais.

La SPD, créée pour…