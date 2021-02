Le cargo vélique Canopée mis sur cale

Canopée, le cargo à propulsion vélique qui assurera le transport des éléments du nouveau lanceur Ariane 6 entre l’Europe et le centre spatial guyanais, a été officiellement mis sur cale le 4 février au chantier Partner Shipyard de Jasienicka, en Pologne. Une fois la coque assemblée, elle sera remorquée début 2022 au chantier néerlandais Neptune Marine d'Hardinxveld-Giessendam, à qui la construction du navire a été confiée et qui assurera son armement et ses essais. La livraison est prévue début…