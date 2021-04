Caribbean Line se développe à Douvres

Caribbean Line assure des liaisons entre l’Europe du nord et les Caraïbes depuis de nombreuses années. La ligne conventionnelle entre Sheerness et les Caraïbes part désormais de Douvres. Un article d'Hervé Deiss de Ports et Corridors

Caribbean Line est un acteur maritime présent depuis de nombreuses années sur les liaisons par navires conventionnels entre l’Europe du nord et les Caraïbes. Aujourd’hui, de plus en plus de projets industriels et de colis lourds sont transportés vers les pays de la région.

La ligne entre les Antilles, le nord de l’Amérique du sud et l’Europe existe depuis 11 ans. « Nous avons changé notre port de départ britannique. Auparavant, nous partions du port de Sheerness, au nord du Kent. Aujourd’hui nous modifions notre base anglaise pour partir de Douvres au sud du Comté », nous a indiqué Aimery de Laroulliere, directeur de Caribbean Line.

Sheerness congestionné

La raison de cette modification de ligne tient à la congestion du port du nord du Kent. Si le terminal roulier du port de Douvres souffre aussi d’un afflux…