Carnival lÃ¨ve encore 2.5 milliards et continue de vendre des paquebots

Quasiment intégralement à l’arrêt depuis le mois de mars du fait de la crise sanitaire, le numéro 1 mondial de la croisière continue de céder des actifs et de lever de l’argent sur les marchés financiers. Coté à la bourse de New York, Carnival Corporation a, ainsi, procédé à deux nouvelles opérations de vente d’actions, la première (portant sur 67.1 millions de titres pour 1 milliard de dollars) clôturée le 30 octobre et la seconde (94.5 millions d’actions pour 1.5 milliard de dollars) conclue le 13 novembre. De l’argent destiné à couvrir les frais généraux du groupe américain. Depuis le début de la crise, Carnival a déjà mené à bien plusieurs opérations boursières et capitalistiques, des réaménagements de dettes et diverses mesures destinées à alléger sa charge financière et conserver de la trésorerie, alors que ses recettes se sont asséchées. Une dizaine de milliards de dollars avait ainsi été mobilisée …