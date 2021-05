A Caudan, RTsys Ã  la pointe de lâ€™acoustique sous-marine

Fondée en 2010 par deux amis ingénieurs, la société RTsys, spécialisée dans l’acoustique sous-marine, emploie aujourd’hui une quarantaine de salariés. Mais avec la crise, l’entreprise n’a pu faire sa publicité à l’international.

RTSys, l’histoire de deux copains de fac

En 2010, Laurent Dufréchou et Raphaël Bourdon, amis et ingénieurs en électronique, créent RTsys autour de la conception d’une carte électronique, la SDA14, « une sorte de couteau suisse pour l’acoustique sous-marine », présente Laurent Dufréchou. Dix ans plus tard, la société, rachetée en 2012 par Neotek au sein du groupe Seafin, emploie une quarantaine de salariés dont vingt ingénieurs, docteurs et réalise 80 % de son chiffre d’affaires de 5 M€ en 2020, à l’export. Son siège est situé …