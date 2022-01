CDMO : deux jours d’échanges à Nantes pour la rentrée solennelle

Le Centre de Droit Maritime et Océanique (CDMO) de Nantes Université organise mercredi 12 et jeudi 13 janvier la première rentrée solennelle de son nouveau Programme quinquennal (2021-2025), avec le soutien et le partenariat actif de l’Institut d’Etudes Avancées (IEA) de Nantes et de la Bibliothèque Julien Gracq, de la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) Ange Guépin, de la Maison Julien Gracq, et des écrivains de la Marine du Ministère des Armées.

Cette rentrée solennelle qui intervient quelques mois avant la célébration du 50ème Anniversaire du CDMO, prévue en juin 2022, est consacrée à la mer et la nécessité (sous toutes ses formes juridiques et ses significations culturelles), et sera placée sous le patronage d’Andrea Marcolongo, Écrivain de Marine, double marraine de l’évènement et du cinquantenaire.

Pendant ces deux journées, différents rencontres sont prévues, notamment des conférences ce mercredi à la Faculté de Droit de l’Université de Nantes et, demain, une table ronde au Cercle Cambronne autour de la publication de la quatrième édition de l’ouvrage collectif « Droits Maritimes ».

- Tout le programme de ces deux journées et les modalités d’accès sont disponibles sur le site du CDMO