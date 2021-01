Cdt Van der Kemp I et II : près de 60 ans d’histoire du port de Concarneau

Le 31 décembre, à minuit, les deux remorqueurs portuaires concarnois, les Cdt Van der Kemp I et II, ont pris leur retraite, remplacés par le Toulonnais V. Une page de l’histoire du port se tourne. Un article de la rédaction du Télégramme :

Depuis longtemps, leur ancienneté et leur état de fatigue étaient pointés du doigt par nombre de professionnels du port. Mais pendant des décennies, les deux remorqueurs concarnois, inséparables et tout de verts vêtus, se sont inscrits dans le paysage portuaire. Le changement de concessionnaire de la partie réparation et construction navale du port, désormais dévolue à la société Carenco, a scellé leur sort.

