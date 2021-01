« Ce slipway est en fin de vie, il faut un nouvel outil à Douarnenez »

Elle est affectueusement surnommée la « vieille dame », mais plus que de la tendresse, elle inspire de sérieuses inquiétudes. À Douarnenez, la cale maritime de réparation et construction navale, mieux connue sous le nom de slipway, date du milieu des années 50. C’est un vestige d’une autre époque industrielle. « Des élévateurs à bateaux comme celui-ci ont progressivement été mis hors service sur tous les ports, c’est de la grosse chaudronnerie à l’ancienne, difficile à entretenir », signale Gaël Guillemin, directeur du chantier Gléhen et président de l’Ipoc…