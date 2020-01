Celebrity Apex : la météo retarde les essais

Alors que le troisième paquebot de la classe Edge, le Celebrity Beyond, doit voir sa construction débuter le 28 janvier, la seconde unité de la série, le Celebrity Apex, devait appareiller de Saint-Nazaire le 15 janvier pour débuter ses essais en mer. Mais le mauvais temps prévu à cette date (la météo est cruciale pour la sortie de ces grands navires des formes de radoub nazairiennes) a conduit les Chantiers de l’Atlantique à reporter le départ de 48 heures. Sauf nouveaux aléas météo, le « K34 » partira donc le vendredi 17 janvier en toute fin de soirée, pour revenir à Saint-Nazaire le mardi 21 janvier dans l’après-midi (au lieu de dimanche à la mi-journée).

Cette sortie d’essais en mer sera normalement la seule avant la livraison du paquebot à la compagnie américaine Celebrity Cruises, qui doit le réceptionner peu après la mi-mars. Dans la perspective de cette campagne, le Celebrity Apex est passé dans la forme Joubert du 16 décembre au 3 janvier, afin d’effectuer notamment le carénage de sa coque, qui n’avait pas été au sec depuis la mise à l’eau du navire en mai 2019.

Sistership du Celebrity Edge (J34), livré en octobre 2018, le Celebrity Apex mesure 306 mètres de long pour 39 mètres de large, affiche une jauge de 129.500 GT et compte 1467 cabines. Trois autres paquebots basés sur le même design vont suivre mais ces « Edge Jumbo » seront plus grands (327 mètres, 140.600 GT, plus de 1650 cabines). Les futurs L34 (Celebrity Beyond), M34 et N34 doivent être livrés par les Chantiers de l’Atlantique en 2021, 2022 et 2024.

Le Celebrity Apex au quai d'armement du bassin de Penhoët début décembre (© MER ET MARINE)