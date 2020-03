Celebrity Apex : visite des familles et mini-croisière des salariés annulées

Les salariés des Chantiers de l’Atlantique ne pourront pas faire découvrir à leurs proches le dernier-né du constructeur nazairien. On a appris hier matin que la mini-croisière de deux jours vers Le Havre, ouverte à 350 salariés et 150 fournisseurs des chantiers et qui devait se dérouler juste après la livraison du Celebrity Apex, le 20 mars, a été annulée pour cause d'épidémie de coronavirus. Nos confrères de Ouest France ajoutent qu'il en a été de même pour la traditionnelle visite des familles, qui devait se dérouler dimanche 8 mars et permettre à 15.000 personnes de monter à bord du navire quasiment achevé.

Par ailleurs, on évoque depuis plusieurs jours un éventuel départ anticipé du Celebrity Apex, l'armateur réfléchissant à la possibilité de prendre livraison du navire plus tôt pour éviter tout risque de contagion. Une décision doit être prise dans les jours qui viennent à ce sujet. Pour l'heure, ce départ est fixé le 21 mars à la mi-journée, au lendemain de la livraison.

La semaine dernière, Celebrity Cruises avait déjà annoncé l’annulation de la cérémonie de baptême de son nouveau fleuron, qui était prévue le 30 mars à Southampton et a été renvoyée en fin d’année, lorsque le navire sera exploité au départ de la Floride (il passe sa saison inaugurale en Europe).

Sistership du Celebrity Edge, livré en octobre 2018 par les Chantiers de l’Atlantique, le Celebrity Apex mesure 306 mètres de long pour 39 mètres de large, sa jauge atteignant 130.800 GT. Il compte 1467 cabines, avec une capacité maximale de 3405 passagers, qui seront servis par 1320 membres d’équipage.