Celestyal cherche à vendre le Crystal

Filiale du groupe chypriote Louis, la compagnie de croisière Celestyal Cruises a annoncé hier la programmation de sa flotte pour 2022 et 2023. On a appris à cette occasion que l’ex-Costa neoRomantica, racheté l’an dernier et devenu Celestyal Experience, ne fera finalement ses débuts qu’en mars de l’année prochaine, avec pour commencer des croisières entre la Grèce, la Turquie et Israël, puis des itinéraires en mer Egée. Le Celestyal Olympia sera quant à lui exploité en 2022/2023 sur les boucles classiques centrées sur les îles grecques. Aucune trace, en revanche, du Celestyal Crystal, le troisième paquebot de la compagnie, qui n’apparait pas dans cette programmation. Et pour cause, le navire serait mis en vente par l’armateur, qui souhaite s’en séparer, indiquent certaines sources à Mer et Marine.

