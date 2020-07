Celestyal Cruises à l’arrêt jusqu’en mars 2021

Spécialisée dans les croisières à travers les îles grecques, la compagnie Celestyal Cruises, filiale du groupe chypriote Louis, a annoncé sa décision de suspendre le reste de sa programmation 2020. Elle ne prévoit plus de reprendre du service avant mars 2021, pour le début de la prochaine saison printemps/été. Une décision logique pour l’armateur qui réalise l’essentiel de son activité entre mars et octobre. Qui plus est avec une clientèle en grande partie américaine et qui est, vu la situation épidémique aux Etats-Unis, définitivement perdue pour la saison 2020.

C’est en tous cas un coup dur pour Celestyal Cruises, qui n’exploite plus que deux paquebots et a déjà connu ces dernières années des situations difficiles, en particulier l’échec de son déploiement à Cuba. Sa maison-mère est de plus elle-aussi touchée de plein fouet par la crise sanitaire puisque Louis est présent dans l’hôtellerie, la restauration, les voyages et les services aéroportuaires.

Les navires exploités par Celestyal Cruises sont, pour mémoire, le Celestyal Crystal (162 mètres, 25.600 GT, 470 cabines) ancien ferry datant de 1980 et converti en 1990-92 ; ainsi que le vénérable Celestyal Olympia (214 mètres, 37.600 GT, 725 cabines) en service depuis 1982 mais sérieusement modernisé ces dernières années.

Le Celestyal Crystal (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)