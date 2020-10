​​​​​​​Cetos Suite : une solution d’e-navigation basée sur l’intelligence artificielle  

Naviguer avec précision sans utiliser les systèmes de positionnement par satellite et bénéficier d’une visualisation complète de la zone traversée grâce à la réalité augmentée. C’est l’objectif de la Cetos Suite, développée par iXblue. Cette solution d’e-navigation, basée sur le recours à l’intelligence artificielle, a été testée par la marine française en début d’année à bord du chasseur de mines Lyre, basé à Toulon.

Cetos a été imaginé pour constituer une parade face au leurrage ou au brouillage des signaux GNSS (Géolocalisation et Navigation par un Système de Satellites), que les forces navales ont pu constater sur différents théâtres d’opérations ces dernières années. Le système Cetos e-positionning permet ainsi d’alerter l’équipage en cas de manœuvre hostile de ce type, tout en réduisant l’incertitude quant à la position exacte du navire si les moyens satellitaires ne sont plus fiables ou accessibles. Pour y parvenir, le système fusionne toutes les autres données disponibles (centrales inertielles, radars, systèmes électro-optiques, bathymétrie, cartes de navigation) et, grâce à l’IA, les compare afin de garantir une position fiable et précise, tout en permettant de constater d’éventuels problèmes avec le GNSS. Parmi les capteurs employés, on trouve par exemple en zones littorales des caméras qui filment le relief côtier, permettant de comparer en temps réel les images et les points remarquables (amers) avec la cartographie.

iXblue a, de plus, développé le système Cetos e-vision conçu pour offrir une meilleure perception globale de l’environnement grâce à l'affichage, en réalité augmentée, de toutes les informations clés de la navigation (routes, eaux peu profondes, bouées, AIS...) dans une scène recréant l'environnement entourant le bâtiment. L’ensemble est affiché sur un écran tactile. Un outil très intéressant pour faciliter et sécuriser la conduite nautique des navires.

