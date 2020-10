CFTO digitalise ses navires : solutions pour les armateurs

Disposer de son navire virtuel qui vit en parallèle du bateau réel n’est plus un concept futuriste, c’est une réalité aux bénéfices multiples pour la Compagnie Française du Thon Océanique (CFTO). Le premier armateur de pêche au thon tropical européen a marqué l’épopée maritime par de multiples innovations. Pionnière dans l’équipement en nouvelles technologies de ses 15 thoniers, c’est tout naturellement que la société basée à Concarneau, intégrée au Groupe Parlevliet & Van der Plas, s’est engagée dans les solutions de réalité virtuelle pour poursuivre sa transformation et développer son attractivité auprès des jeunes recrues.

Elle s’est tournée vers l’éditeur de solutions de jumeau numérique SBS Interactive, expert en réalités numériques depuis plus de 10 ans et reconnu dans les domaines du maritime (Chantiers de l’Atlantique, Piriou), de la Défense navale (Naval Group, DGA) et de l’industrie nucléaire (Orano, EDF). Entretien pour Mer & Marine avec Pierre-Alain CARRE, Directeur d’Armement chez CFTO.

« L’armement au niveau des navires a toujours été à la pointe du digital, avec des bateaux très équipés en électronique, explique Pierre-Alain CARRE. On a fait partie des premières flottes à disposer de l’internet embarqué, même dans des zones au bout du monde difficilement équipables. De la même manière, exploiter le numérique pour dépasser la barrière géographique pour nos équipes devenait une évidence. » CFTO a contacté la société SBS Interactive pour créer la copie virtuelle d’un de ses navires, basé à Abidjan. L’application VIS-On© restitue le jumeau numérique tel-que-construit à partir de photos 360°, scans lasers et vues aériennes, et permet la navigation à distance dans un environnement réaliste, enrichi avec tout type de contenus multimédias : photos, vidéos, notices techniques PDF, boutons d’interaction avec des systèmes d’informations internes, etc.

L’interface simple et ergonomique de VIS-On©, logiciel d’édition de jumeau numérique pour navires ou espaces industriels

Développer l’attractivité chez les plus jeunes avec des outils immersifs et innovants

Le secteur, attractif, est toujours en recherche de marins compétents et souffre d’une mauvaise image du métier du pêcheur. « Notre objectif est d’abord de développer une dynamique de fidélisation et de motivation des équipes, et de renforcer l’attractivité de la grande pêche. Notre métier est mal connu des écoles maritimes. Avec des thoniers qui ne sont jamais présents sur le littoral français, et donc très difficilement visitables, c’est compliqué pour des jeunes intégrant la marine marchande de se projeter. » L’armateur a alors eu l’idée de proposer des visites virtuelles de ses équipements, et de les embarquer en salons. La dimension réaliste et immersive des visites est essentielle : « C’est bien plus efficace qu’un film, où la personne est passive. Ici, ce n’est pas qu’un discours : dans notre casque à VR, les candidats prennent conscience de l’envergure de nos navires, de leur niveau de confort. Ils peuvent visiter une cabine, aller au carré équipage, c’est très concret pour des jeunes qui viennent d’autres secteurs du maritime. Si nous recrutons un mécanicien, il peut descendre dans la machine, appréhender l’implantation des équipements, visualiser le type de matériel sur lequel on travail. L’interactivité et le côté ludique génère des attroupements devant les démos en salons, ça fonctionne ! » Un principe de visualisation et de projection à distance d’autant plus essentiel en ces périodes perturbées liées au Covid-19, où travail à distance, rendez-vous en visio-conférences et salons virtuels deviennent la norme.

Proposer des formations sécurité sur-mesure

Grâce à VIS-On©, le salarié est capable d’appréhender un espace sans même se déplacer, d’inspecter les lieux et les matériels, tout en accédant simultanément à la documentation technique et aux modes opératoires. En plus des enjeux d’image, CFTO réfléchit à présent exploiter le potentiel de la solution digitale pour améliorer la sécurité et faciliter la maintenance des navires : « Voir de manière hyperréaliste son environnement en réalité virtuelle nous permettrait d’améliorer nos formations sécurité et l’entrainement des jeunes navigants entrant dans le métier. On souhaite développer des micro-formations adaptées au bateau et au personnel, pour informer sur les risques spécifiques à nos équipements ».

Un jumeau numérique connecté aux interfaces d'IoT et de GMAO

Interactive, la visite peut être interfacée aux logiciels de GMAO ou de GED internes de l’entreprise, pour réaliser en direct des demandes de travaux et remonter en temps réel les valeurs des équipements. « Notre Direction Technique suit de près ce dossier, car la solution VIS-On© permettrait au personnel de bord et intendants en charge des navires de parler des mêmes équipements, en s’appuyant sur la dimension visuelle. Cette solution rapidement déployable propose des gains concrets pour tous les armateurs ».

Pour toute information sur les solutions de jumeaux numériques de navires, contactez Simon DUBOIS, Directeur des Opérations chez SBS Interactive : simon.dubois@sbs-interactive.fr

SBS Interactive vous invite à son webinar gratuit vendredi 16 octobre 2020 à 11h, sur la thématique « Le navire digitalisé : bénéfices pour la sécurité, la maintenance, la formation »

https://app.livestorm.co/sbs-interactive/le-navire-digitalise-benefices-pour-la-securite-la-maintenance-la-formation

CE PUBLI-INFO VOUS EST PROPOSE PAR SBS Interactive