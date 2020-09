Chambon : nouveau remorqueur pour Nouméa, Alizé en vente, marché des RIAS...

Appelé à renforcer les moyens dont la Compagnie Maritime Chambon dispose en Nouvelle-Calédonie, le Cyathea a été mis à l’eau le 21 août par le chantier Bogazici de Tuzla, en Turquie. Conçu par le bureau d’architecture navale canadien Robert Allan, ce remorqueur mesure 30 mètres de long pour 5.6 mètres de large. Du type ASD (Azimuthal Stern Drive), il est équipé de deux propulseurs Schottel 360 FP alimentés par deux moteurs MTU 12V4000M63 de 1500 kW chacun, auxquels s’ajoutent deux générateurs auxiliaires Baudouin 6W105S de 99 kWe. Capable d’atteindre 12 nœuds et comprenant 10 couchage, il offre une capacité de traction de 50 tonnes.

Le Cyathea au chantier Bogazici de Tuzla (© BOGAZICI)

« Au départ, nous avions prévu de l’utiliser pour faire du remorquage le long des côtes françaises, de l’Atlantique à la Méditerranée. Mais compte tenu du développement économique et commercial de la Nouvelle-Calédonie, nous avons finalement jugé préférable de le positionner à Nouméa », explique à Mer et Marine Guy Chambon, président de la compagnie marseillaise. Il s’agit en particulier de répondre à la hausse du trafic de minerai de nickel suite à la décision des autorités calédoniennes, en 2019, d’autoriser la société SLN à exporter jusqu’à 4 millions de tonnes par an, contre 1.3 auparavant. Ce qui va générer du trafic supplémentaire, dont « des navires de 55.000 tonnes qui ont obligation de prendre des remorqueurs ».

Livrable fin septembre, le Cyathea, qui prend le nom de fougères arborescentes tropicales, rejoindra par ses propres moyens la Nouvelle-Calédonie depuis la Turquie, à l’issue d’un transit prévu pour durer 50 jours via le canal de Suez. « Il va renforcer notre flotte actuelle en Nouvelle-Calédonie, qui comprend quatre remorqueurs et deux grosses barges ». Ces remorqueurs sont les ASD Kaori (3550 cv, 42 tonnes de traction) et Gaiac (3800 cv, 45 tonnes) affectés au service du port de commerce de Nouméa, ainsi que les Chambon Largade (3050 cv, 40 tonnes) et Tamanou (2800 cv, 40 tonnes), à tuyères fixes, qui sont exploités vers les îles Loyauté et le Pacifique sud (Fidji, Australie, Nouvelle-Zélande). Les barges Chasseloup et Ibiscus servent quant à elles au transport de conteneurs, de camions et matériel pour les mines, de sable et de gravier pour les entreprises de travaux public, ou encore aux opérations de support avec une grue embarquée. On notera que le vieux remorqueur Numbo, un ASD de 2050 cv et 28 tonnes de traction, qui était lui aussi positionné en Nouvelle-Calédonie, a été ferraillé.

Institution maritime française, l’armement, fondé en 1873 par le grand-père de Guy Chambon, avait vendu en 1996 ses actifs (dont Setaf Saget et Travocean) à Bourbon, qui n’a conservé que la célèbre Compagnie des moyens de surface (Surf), créée en 1972 par Chambon avec les Messageries maritimes et la Comex. Puis, en 2002, Guy Chambon a repris une partie des activités de remorquage de Bourbon, notamment le service aux ports de Boulogne-sur-Mer, Calais, Sète, Monaco et Nouméa, ainsi que d’autres ports laissés ensuite (Cherbourg, Dieppe). « C’est à cette époque que nous avons recréé Chambon comme spécialiste du remorquage hauturier et portuaire ». Puis la compagnie s’est orientée vers les énergies marines renouvelables, avec notamment la construction d’un navire dédié, le Chambon Alizé, livré en 2012 par Bogazici, qui n’en est donc pas à son premier bateau avec l’armement marseillais. Long de 45 mètres pour une largeur de 13.6 mètres, cet AHTS (anchor handling tug supply) peut naviguer à 12 nœuds, affiche une puissance de 4800 cv et offre une capacité de traction de 58 tonnes. Il dispose d’une surface de pont de 210 m² et d’une grue pouvant soulever 3.6 tonnes à 10.75 mètres.

Le Chambon Alizé (© EMMANUEL BONICI)

« Ce navire a été spécialement conçu pour l’éolien offshore et nous avions eu à l’époque une grande pression des opérateurs pour qu’il soit disponible pour les premiers parcs français (ceux du premier appel d’offres gouvernemental, finalement attribués en 2012). Mais tous les projets français ont pris énormément de retard et il nous a fallu lui trouver une autre activité ». Polyvalent, le Chambon Alizé est finalement exploité au profit de l’offshore pétrolier en Afrique, travaillant notamment, pendant quatre ans, pour le compte de Perenco. Mais les navires français, suite à la crise de l’Oil&Gas avec la chute du prix du baril et les réductions de coûts drastiques qui en ont découlé, deviennent très chers. « Je pense qu’aujourd’hui il n’y a plus d’avenir pour les navires français sur ce marché, où nos marins coûtent trop cher. C’est ce qui nous a conduit à rapatrier l’Alizé à Marseille, où il est désarmé », explique Guy Chambon. Revenu en fin d’année dernière, le navire est maintenant « en vente, sauf si l’éolien en mer démarre enfin ». La compagnie table notamment sur le développement dans les années à venir des éoliennes flottantes en Méditerranée, où quatre parcs pilotes doivent dans un premier temps être installés, notamment au large de Marseille. Si là aussi, l’émergence des projets prend beaucoup de temps, le patron de la compagnie croit dans ce marché : « l’éolien offshore constitue le seul grand rebond possible aujourd’hui et nous essayons de nous positionner sur cette activité, tout en maintenant notre place dans les ports où nous sommes présents ».

Candidat au remplacement des Abeille Flandre et Abeille Languedoc

Et puis Chambon, qui emploie aujourd’hui 80 personnes, dont 70 marins, regarde également vers le marché des grands remorqueurs de sauvetage. A ce titre, l’armement a répondu au nouvel appel d’offres pour le renouvellement des Abeille Flandre et Abeille Languedoc, affrétés par la Marine nationale depuis leur mise en service, en 1979. Ce marché de remplacement des deux remorqueurs d’intervention, d’assistance et de sauvetage (RIAS), d'une durée de 10 ans porte maintenant sur des navires existants (et non plus des constructions neuves comme prévu au départ). Chambon est en compétition avec l’opérateur historique de ces navires, la société Les Abeilles (que Bourbon va vendre au groupe Econom) et à un troisième concurrent, la compagnie française SeaOwl qui a déjà remporté plusieurs marchés de bâtiments de soutien au profit de la Marine nationale ces dernières années.

