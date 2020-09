Champ de Saint-Brieuc : GE Grid va fournir et installer les équipements électriques

Ailes Marines, la filiale d’Iberdrola, a choisi GE Grid Solutions pour fournir les principaux équipements électriques de la sous-station du champ de Saint-Brieuc. Cette division de GE REnewable Energy sera en charge de la conception, de la fabrication, de l’installation et de la mise en service des équipements électrique haute-tension ainsi que du système de contrôle et de protection de la sous-station.

Pour rappel, on a appris la semaine dernière que cette sous-station allait être réalisée par Eiffage Metal (pour l’ingéniérie et la construction des structures en acier du jacket et du topside) et Engie (en charge de l’ingénierie, de l’approvisionnement, de l’intégration, de la construction et des essais des systèmes basse tension, moyenne tension et haute tension et des systèmes auxiliaires pour le jacket et le topside). Elle sera composée d’un jacket de 63 mètres de haut pesant 1630 tonnes et de pieux de 315 tonnes, tandis que la partie supérieure (le topside) pèsera 3400 tonnes et mesurera 55 mètres de long, 31 mètres de large et 23 mètres de haut.

Trois sites de GE Grid Solutions seront engagés dans ce projet : l’usine française d’Aix-les-Bains qui concevra et fabriquera les postes sous enveloppe métallique de 72,5 kV et 220 kV, le centre de Montpellier qui développera le système de contrôle et de protection de la sous-station et enfin l’usine de Gebze, en Turquie pour les transformateurs de puissance.

Les tests de mise en service de la sous-station électrique doivent avoir lieu en 2022. Elle collectera l’électricité produite par les 62 éoliennes et élèvera la tension avec les transformateurs de puissance. Le courant y passera de 66.000 volts à 225.000 volts.