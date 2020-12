Chantier Multiplast : la diversification pour garder le cap

« Les Victoires de la Bretagne, c’est à la fois loin et à la fois hier… Je me revois monter les marches, tout surpris, très fier et très content car c’est le travail de toute l’entreprise depuis plusieurs années. De la femme de ménage au directeur général, tous ont donné leur énergie pour faire progresser cette société et nous avons beaucoup progressé ces dernières années », se souvient Dominique Dubois, P-DG de Multiplast, société mondialement connue pour ses formules 1 des mers…

« Si on n’était resté que dans le seul monde de la course, le risque aurait été de perdre beaucoup plus que 30 %…»

Une progression malheureusement freinée cette année par la covid 19. « L’entreprise avait fait beaucoup d’analyses de risques sur le process industriel… Mais celui-là, on ne l’a pas vu venir. On perd un peu plus de 30 % de notre chiffre d’affaires », dit Dominique Dubois. C’est surtout le premier confinement qui a eu un impact : la désorganisation du côté des…