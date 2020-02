Chantier naval de Marseille : 4000 personnes à vacciner contre un pneumocoque

L’Agence Régionale de Santé de Provence Alpes Côte d’Azur doit mener ce lundi une campagne de vaccination à grande échelle sur le site du chantier de réparation navale de Marseille. Selon l’ARS, pas moins de 4000 personnes sont concernées par cette mesure : les salariés de l’entreprise et, bien plus nombreux, les sous-traitants et surtout les personnels externes mobilisés depuis un mois sur la rénovation du paquebot Norwegian Spirit de la compagnie américaine NCL. Celle-ci a pour mémoire affrété pour les personnels extérieurs participant aux travaux deux ferries, qui servent d'hôtels flottants et sont amarrés à proximité de la forme 10, où se trouve le Norwegian Spirit. C’est sur les équipes travaillant à bord de ce navire qu’une infection par pneumocoque s’est déclarée, 13 cas au moins étant constatés (certains dans un état grave ayant nécessité une hospitalisation en soins intensifs). Suite à l’alerte, différentes mesures sanitaires sont été mises en place sur le chantier, dont le port d’un masque et le lavage régulier des mains pour éviter la propagation de la bactérie. Et pour éviter que l’épidémie progresse, sachant que les infections liées à un pneumocoque peuvent être mortelles, l’ARS a donc décidé d’une campagne de vaccination massive. Une mesure qui ne satisfait cependant pas la CGT, le syndicat appelant les salariés à faire valoir leur droit de retrait. Une réunion est prévue ce lundi avec la direction afin de faire le point sur la situation et les risques de contamination sur le chantier.

Quant à l’origine de l’épidémie, selon un professeur de l’IHU Méditerranée Infection, cité par le quotidien La Provence, elle pourrait venir de Finlande, où une situation similaire a été rencontrée il y a quelques mois à bord d’un navire sur lequel plusieurs malades hospitalisés à Marseille ont travaillé à l’époque.