Saint-Nazaire et MSC lancent leur premier paquebot GNL et mettent sur cale le second

Les Chantiers de l’Atlantique et l’armateur italo-suisse MSC Cruises ont célébré hier, à Saint-Nazaire, la mise à l’eau du MSC World Europa, premier d’une nouvelle génération de paquebots géants propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL). Et dans le même temps, ils ont procédé à la mise sur cale d'un premier bloc de 479 tonnes du futur MSC Euribia, cinquième et dernier paquebot de la classe Meraviglia et premier de la série fonctionnant au GNL.

