Chantiers de l’Atlantique : la livraison du Celebrity Beyond reportée à 2022

A l’occasion de la traditionnelle cérémonie des pièces du Celebrity Beyond, qui s’est finalement déroulée hier à Saint-Nazaire plusieurs mois après la mise sur cale du navire, la compagnie américaine Celebrity Cruises a officialisé le report de la livraison de son prochain fleuron. Le « L34 », comme on l’appelle aux Chantiers de l’Atlantique, a vu sa construction débuter en janvier dernier. Il devait initialement entrer en service à l’automne 2021. Il ne sera finalement livré qu’au printemps 2022, soit un retard d’environ six mois.

Le premier Edge Jumbo

Ce paquebot est le premier exemplaire du projet Edge Jumbo, une version agrandie des Celebrity Edge (J34) et Celebrity Apex (K34), navires de 306 mètres de long pour 39 mètres de large, 130.800 GT de jauge et 1467 cabines livrés en octobre 2018 et mars 2020 par les chantiers nazairiens. Une section de coque supplémentaire d’un peu plus de 20 mètres est ajoutée au Celebrity Beyond, portant la longueur à 327 mètres, la jauge à 140.600 GT et le nombre de cabines à environ 1650. Un autre navire du même type (M34) devait entrer en service à l’automne 2022 mais il est fort probable que sa construction glisse également. Quant au cinquième paquebot de cette classe, dont la commande avait été annoncée au printemps 2019 pour une entrée en flotte en 2024, il conviendra de voir si elle est maintenue.

Le Celebrity Apex (© MARC OTTINI)

L’impact de la crise sanitaire

L’industrie de la croisière est, en effet, touchée de plein fouet par…