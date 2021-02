Chantiers de l’Atlantique : une troisième sous-station commandée par EDF

Atlantique Offshore Energy, la Business Unit dédiée aux Energies Marines de Chantiers de l’Atlantique, leader d’un consortium formé avec GE Grid Solutions et SDI, filiale de DEME Group, vient de recevoir la confirmation de la commande du groupement constitué d’EDF Renouvelables, Enbridge et wpd offshore, pour concevoir, fabriquer et installer le poste électrique du Parc éolien en mer du Calvados, qui sera situé au large de Courseulles-sur-Mer.

Ce projet de parc se compose de 64 éoliennes pour une capacité totale de près de 450 MW. La production envisagée permettra, à sa mise en service prévue en 2024, de couvrir l’équivalent de la consommation domestique en électricité de plus de 630 000 personnes, soit 90% des habitants du Calvados.

La sous-station électrique collectera et transformera l’électricité produite par ces éoliennes, pour la transférer vers la terre tout en assurant le pilotage à distance du parc éolien. Elle sera installée en 2023.

Le consortium retenu regroupe les savoir-faire d’Atlantique Offshore Energy qui s’occupera de la conception, fabrication et mise en service du topside et de la fondation de type jacket, GE Grid Solutions , en charge de la conception, fabrication et mise en service des équipements électriques haute-tension et des systèmes de protection et de contrôle-commande, et SDI, pour le transport et l’installation de ces structures. Ce consortium avait auparavant remporté le contrat des sous-stations des parcs éolien en mer de Saint-Nazaire et Fécamp. La sous-station du parc éolien en mer du Calvados sera pour la plus grande part identique à celles des parcs éoliens en mer de Saint Nazaire et de Fécamp, afin de bénéficier du retour d’expérience de celles-ci et d’optimiser la maintenance et l’exploitation entre les différents parcs éoliens en mer du client.

Ce contrat permet de porter à quatre le nombre de sous-stations électriques enregistrées sur le carnet de commandes de Chantiers de l’Atlantique.

Caractéristiques de la sous-station du Calvados

- Puissance : 450 MW environ

- Hauteur avec fondation : 65 mètres (Topside : 15 mètres / Jacket : 50 mètres dont 30 immergés)

- Masse : 3500 tonnes environ (Topside : environ 2200 tonnes /Jacket : environ 1300 tonnes)

Communiqué des Chantiers de l’Atlantique, 22/02/21