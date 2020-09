Charles de Gaulle : tirs de catapulte à Toulon, ASSP en Bretagne

A l’issue d’un arrêt technique de trois mois, le porte-avions Charles de Gaulle, parti la veille en essais, est rentré vendredi 4 septembre en fin d’après-midi à Toulon. Le bâtiment, qui doit conduire dans les prochains jours une seconde sortie de tests post-arrêt technique au large des côtes varoises, a en attendant fait l’objet hier d’essais de sa catapulte bâbord, celle située sur la piste oblique. Ceux-ci ont été conduits alors que le Charles de Gaulle se trouve dans la zone des bassins Vauban, au moyen de maquettes. Des wagonnets sur roues d’un poids de 16 tonnes qui permettent d’effectuer des tirs en toute sécurité afin de vérifier le bon fonctionnement des catapultes avant le retour des avions à bord. Les manœuvres, qui provoquent d’énormes gerbes dans la rade lorsqu’une maquette tombe dans l’eau, sont toujours aussi impressionnantes.

Le Charles de Gaulle dans la zone des bassins Vauban hier (© FRANCIS JACQUOT)

Maquettes sur le pont d'envol du Charles de Gaulle hier (© FRANCIS JACQUOT)

Maquettes sur le pont d'envol du Charles de Gaulle hier (© FRANCIS JACQUOT)

Tir d'une maquette depuis le Charles de Gaulle hier (© FRANCIS JACQUOT)

Tir d'une maquette depuis le Charles de Gaulle hier (© FRANCIS JACQUOT)

Tir d'une maquette depuis le Charles de Gaulle hier (© FRANCIS JACQUOT)

Tir d'une maquette depuis le Charles de Gaulle hier (© FRANCIS JACQUOT)

Tir d'une maquette depuis le Charles de Gaulle hier (© FRANCIS JACQUOT)

Récupération d'une maquette par le pousseur Otarie, hier en rade de Toulon (© FRANCIS JACQUOT)

Récupération d'une maquette par le pousseur Otarie, hier en rade de Toulon (© FRANCIS JACQUOT)

Facilement identifiables avec leur couleur rouge, les maquettes, qui flottent, sont ensuite récupérées par les moyens portuaires de la base navale et remorquées vers les quais. A l'issue du dernier arrêt technique du bâtiment, des tirs avaient déjà eu lieu en octobre 2019 afin de vérifier la catapulte avant. Celle-ci venait d'être entièrement révisée tout en bénéficiant de quelques évolutions, comme le remplacement sur la partie mobile de pièces en acier par des éléments en titane et la mise en place d’un système de graissage automatique. Au passage, de nouvelles roues pour les maquettes destinées aux catapultages d’essais avaient été testées.

Le Charles de Gaulle est, pour mémoire, équipé de deux catapultes à vapeur C-13 3 fabriquées aux Etats-Unis et adaptées au porte-avions français. Longues de 75 mètres, contre 90 sur les porte-avions américains (50 mètres pour les anciens Clémenceau et Foch), les catapultes peuvent propulser des avions dont la masse va de 8 à 30 tonnes (lors des essais en 1997, des maquettes allant jusqu’à 32 tonnes ont été testées). Cette capacité est largement suffisante pour tous les avions du groupe aérien embarqué (GAé), la masse maximale du Rafale Marine étant de 24 tonnes, même s’il est plutôt employé avec une masse usuelle d’environ 18 tonnes. Quant aux avions de guet aérien E-2C Hawkeye, leur poids habituel est de 22 tonnes.

Les catapultes permettent aux avions d’atteindre une vitesse de sortie de 100 à 160 nœuds (185 à 296 km/h). La course, qui s’étend donc sur 75 mètres seulement, s’effectue en seulement 2 à 2.8 secondes, pour une accélération atteignant 5 g.

Concernant le groupe aérien embarqué, qui n’a pas fréquenté le pont d'envol du Charles de Gaulle depuis que le bâtiment a regagné Toulon en avril, les préparatifs en vue du prochain retour des avions à bord se poursuivent. Dans cette perspective, une campagne d’appontages simulés sur piste (ASSP) se déroule à partir de cette semaine sur les bases d’aéronautique navale de Landivisiau et lann-Bihoué, en Bretagne, où sont respectivement basées les flottilles de Rafale Marine (11F, 12F, 17F) et Hawkeye (4F). Les ASSP doivent durer jusqu’à la fin du mois. Une autre campagne d'ASSP est également prévue début octobre sur la base d’Istres, qui sert aux expérimentations et essais de nouveaux systèmes, cela « à l’occasion d’un déploiement spécifique » se contente d'indiquer la Marine nationale. « Les appontages simulés sur piste visent à entraîner les pilotes confirmés et à préparer les plus jeunes aux phases de qualification à l’appontage sur le porte-avions. Ils sont fondamentaux pour préserver la sécurité des missions opérationnelles effectuées par les pilotes de Rafale marine depuis le porte-avions Charles de Gaulle à la mer », ajoute l’état-major.

Le groupe aéronaval français doit effectuer à la fin de ce mois sa remise à niveau opérationnelle avant d’enchainer début octobre avec l’exercice OTAN Dynamic Mariner, qui se déroule en Méditerranée.

