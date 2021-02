Chasseurs de mines belgo-néerlandais : le jalon du design préliminaire franchi

Belgium Naval & Robotics, société commune de Naval Group et ECA Group, a annoncé hier avoir franchi le 18 décembre un nouveau jalon contractuel dans le programme de nouveaux chasseurs de mines belges et néerlandais. Il s’agit de la revue de design préliminaire. « Le franchissement de Preliminary Design Review ou revue de conception préliminaire est la confirmation que la conception générale satisfait toutes les exigences contractuelles du client. Près de 200 collaborateurs, des sites Naval Group de Lorient, Ollioules, Nantes-Indret, Angoulême-Ruelle et Paris, se sont mobilisés pendant des mois pour fournir dès la mi-novembre, plus de 80 livrables définissant le bateau et tous ses systèmes », a déclaré Eric Perrot, directeur du programme chez Naval Group. Une nouvelle phase s’ouvre désormais, avec les études détaillées des bâtiments, qui vont être menées par Kership, co-entreprise de Piriou et Naval Group en charge de leur réalisation. La construction de la tête de série doit débuter cet été en vue d’une livraison en 2024 à la marine belge.

En tout, douze chasseurs de mines vont être produits, soit six pour la Belgique (qui pilote le programme pour les deux pays) et six autres pour les Pays-Bas, les derniers devant être réceptionnés en 2030. Longs d’environ 81 mètres pour une largeur de 17 mètres et un déplacement en charge de 2700 tonnes au neuvage, les futurs bâtiments succèderont aux chasseurs de mines tripartites (CMT) belges et néerlandais.

Le chantier Piriou de Concarneau assurera l’armement des coques, en coopération avec Naval Group. Certaines seront produites localement, d’autres au chantier Kership de Lanester et, compte tenu de l’importante charge de travail, sept de ces coques doivent être réalisées en Pologne puis remorquées en Bretagne pour achèvement.

Les systèmes de drones qui équiperont ces bâtiments seront quant à eux produits par ECA dans une nouvelle usine à Ostende, en Belgique.

- Voir notre article détaillé sur ce programme

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.