Cherbourg : Efinor Allais se recentre sur les Surfers et bateaux antipollution

Après plusieurs années difficiles, le chantier normand Allais, racheté en 2016 par le groupe Efinor, retrouve des couleurs. Dans les grandes nefs des anciens ateliers nord de l’arsenal de Cherbourg, où Allais s’est implanté en 2005 après avoir passé 20 ans à Dieppe, plusieurs crew-boats destinés à l’offshore pétrolier et gazier sont en cours de construction. Des bateaux entièrement réalisés en aluminium, coques et blocs timonerie (montés sur plots élastiques) étant fabriqués séparément avant d’être intégrés. Avec la particularité, ici, de construire les coques à l’endroit et non à l’envers, comme c’est souvent le cas dans la navale.

Le chantier Efinor Allais (© : MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Le chantier Efinor Allais (© : MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

…