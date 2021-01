Cherbourg : première escale du Stena Embla depuis l’Irlande

Le 15 janvier, le Stena Embla, flambant neuf, est arrivé à Cherbourg dans l’après-midi, au terme de sa première rotation commerciale depuis Rosslare, en Irlande, qu'il avait quitté la veille au soir. Une ligne sur laquelle cet imposant ferry, troisième unité du type E-Flexer de Stena Line, ne devait pas être exploité à l’origine. Comme ses deux aînés, les Stena Estrid et Stena Edda, il devait être initialement positionné sur le service entre Belfast et Liverpool, où son armateur attendait une forte augmentation du trafic avec la mise en œuvre du Brexit. Mais il s’est avéré que de nombreux transporteurs ont préféré les liaisons directes depuis l’Europe continentale, plutôt que le traditionnel « land bridge », qui voit les marchandises à destination de l’Irlande transiter par les ports britanniques. Stena a donc décidé de repositionner son nouveau ferry en renfort sur la ligne Rosslare-Cherbourg, alors que le Stena Estrid devrait quant à lui être affecté au service Dublin-Cherbourg le week-end prochain.

Construits par les chantiers chinois CMI Jinling Weihai, ces nouveaux ferries mesurent 215 mètres de long pour une largeur de 28 mètres et une jauge de 41.670 GT. Les E-Flexer comptent 3100 mètres linéaires de garages. Ils disposent de 175 cabines et peuvent accueillir 1000 passagers, 120 voitures et 210 pièces de fret.

