CHOFÂ : les futurs bÃ¢timents hydrographiques arriveront plus tard que prÃ©vu

Le remplacement des bâtiments hydrographiques (BH) Lapérouse, Borda et Laplace, mis en service en 1988 et 1989 au sein de la Marine nationale, va devoir attendre un peu plus longtemps que prévu. Il s’agit de la Capacité hydro-océanographique future (CHOF), composée de bâtiments hydrographiques de nouvelle génération (BH NG) capables de mettre en œuvre différents moyens, dont des drones de surface et robots sous-marins.

S’il est désormais acté que les trois BH actuels seront remplacés par deux nouvelles unités de plus fort gabarit (il fut un temps envisagé de ne construire qu’un seul navire), et que le programme doit toujours être lancé d’ici la fin de l’actuelle loi de programmation militaire, celle-ci s’achèvera sans que la CHOF ait encore vu le jour. On a en effet appris hier, auprès du ministère des Armées, que la livraison des deux nouveaux bâtiments est désormais prévue en 2027 et 2028, soit deux ans de retard par rapport aux objectifs initiaux de la LPM. Il conviendra de voir comment les vieux BH, qui doivent normalement être désarmés entre 2025 et 2027, peuvent être éventuellement prolongés pour éviter une rupture temporaire de capacité.

Les BH NG seront conçus autour du développement de nouvelles capacités basées sur l’emploi de moyens robotisés et de capteurs de nouvelle génération,…