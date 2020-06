CIB met à l’eau le chalutier Kraken

Premier bateau de pêche réalisé depuis plusieurs années par la Chaudronnerie Industrielle de Brest (CIB), le Kraken a été mis à l’eau mardi 9 juin. Une opération assez impressionnante puisque la manutention a été effectuée par l’une des grandes grues du quai sud de la forme 3 du port de commerce. Suivant un chemin de rails avec aiguillages lui permettant d’accéder au hangar de CIB, cet outillage d’une capacité de levage de 150 tonnes était accompagné d’un générateur sur remorque, qui se déplaçait au moyen d’un tracteur en même temps que la grue. Celle-ci était en effet hors de portée de son branchement électrique fixe sur le quai où elle est habituellement exploitée. L’opération a donc été menée par cette grue de la CCIMBO avec le concours des dockers de Manuport. Le Kraken a finalement été mis à l’eau dans la forme 3 durant l’après-midi, avec un baptême en famille pour les armateurs.

Commandé par Jonathan et Maël Cabioch de l'Ile de Batz, frères et co-armateurs, ce chalutier en acier mesure 14.95 mètres de long pour 6.2 de large. Il présentera un déplacement de 135 tonnes et est équipé d’un moteur diesel Cummins de 250 cv. Doté de deux sondeurs, un sur chaque bord, le Kraken présente une carène assez originale pour conception qui n’est pas française. Les frères Cabioch expliquent en effet qu’ils n’avaient pas trouvé chez les bueaux d’études et chantiers régionaux le type de bateau qu’ils avaient en tête. C’est finalement en Ecosse qu’ils ont trouvé leur bonheur, grâce à des plans de l'architecte Macduff.

Leur chalutier va maintenant faire l'objet d'essais de stabilité et ensuite procéder aux essais de propulsion et d'hydraulique avec le personnel de CIB. Livrable début juillet, ce bateau immatriculé à Morlaix et qui pêchera dans le secteur de l'île de Batz sera armé d’une semaine sur l’autre par l’un de ses deux patrons, qui se relaieront avec leur équipage.

Quant à CIB, l'entreprise travaille actuellement sur le programme des 29 remorqueurs-pousseurs du type RP 10 de la Marine nationale, pour le compte d'une autre filiale du groupe BMA, le chantier Merré de Nort-sur-Erdre, près de Nantes, ce marché impliquant également le constructeur cherbourgeois CMN. Le troisième de ces bateaux de 12 mètres produits à Brest, Le Pingouin, est en cours de réalisation en vue d’une mise à l’eau au mois d’octobre. Livré l’an dernier par CIB, Le Macareux est en service dans la base navale de Brest alors que Le Vanneau est en cours de transfert vers Dakar. Un autre RP10, le Gygis, destiné à la base navale de Papeete, sera mis en chantier cet été à Brest en vue d’une mise en service en 2021.

CIB va ensuite enchainer, à partir de l'automne, avec un autre programme pour la marine française, celui des huit nouvelles vedettes de soutien à la plongée (VSP), une commande décrochée en décembre par Merré. Pour des questions de répartition industrielle mais aussi de proximité du chantier brestois avec le groupe des plongeurs-démineurs de l’Atlantique, les huit VSP verront le jour à la pointe Bretagne. CIB construira la coque en acier de ces vedettes de 26.5 mètres et intègrera leur superstructure en aluminium, celle-ci étant produite et pré-armée par Merré avant un transfert vers Brest par convoi routier. CIB procèdera à l’assemblage de l’ensemble et la fin de l’armement, les essais des VSP allant être menés à partir de la base navale de Brest. La tête de série doit être à la mer au second semestre 2021 en vue d’une livraison début 2022. Les sept autres suivront entre 2023 et 2025.

Un beau plan de charge donc pour le constructeur brestois, et une activité en hausse, qui va le conduire à augmenter ses effectifs pour atteindre 20 à 25 personnes.

