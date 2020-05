CMA CGM décroche un prêt d'un milliard d'euros

CMA CGM a pu bénéficier du dispositif de prêt garanti par l'Etat, mis en place en urgence en mars par le gouvernement français dans le cadre du soutien aux entreprises face à la pandémie du Covid-19. Ce prêt, d'une valeur de 1.05 milliard d'euros, est accordé par un pool bancaire constitué par HSBC, la Société Générale et BNP. Il est garanti à 70% par l'Etat, via la Banque publique d'investissement. Son échéance initiale est d'un an, renouvelable jusqu'à 5 ans.

Cette somme importante n'est a priori pas prévue pour compenser les pertes déjà enregistrées par le groupe marseillais en raison de la pandémie, puisque Rodolphe Saadé, président de CMA CGM, l'estime à un recul de 10% par rapport à l'an passé, prévision plus optimiste que certains de ses concurrents dont Maersk. Il s'agit sans doute davantage de réinjecter des liquidités dans le cadre du désendettement engagé il y a déjà plusieurs mois et dont le déroulé pourrait être fragilisé par les conséquences économiques de la pandémie à venir. Pour mémoire, CMA CGM s'est lancé l'an dernier dans un vaste plan de réduction de sa dette, d'environ 18 milliards de dollars, passant notamment par la vente de certains actifs dans les terminaux portuaires.

