CMA CGM inaugure le nouveau stabilisateur automatisé Flume

La société allemande Hoppe Marine installe depuis des années son système Flume de citerne passive, jouant, sur les grands navires, un rôle de stabilisateur anti-roulis. Il équipe actuellement plusieurs centaines de navires.

Elle développe actuellement une nouvelle version du système, entièrement automatisé. Celui-ci va permettre l'ajustement automatique du niveau de la citerne passive en fonction de l'évolution du chargement du navire, le tout en étant relié au loadmaster. Selon Hoppe, ce nouvel équipement peut être facilement installé en retrofit et ce à plusieurs endroits du navire. En plus d'un plus grand confort, la compagnie promet également des réductions de consommation ainsi que la possibilité d'installer des conteneurs lourds plus haut qu'à l'accoutumée.

Le prototype de ce nouveau système va être installé sur un porte-conteneurs de 15.000 EVP commandé par CMA CGM. Pour mémoire, l'armateur français a annoncé en mars 2019 la signature d'un accord pour la commande de 10 nouveaux porte-conteneurs de 15.000 EVP, dont la moitié sera propulsée au gaz naturel liquéfié, l'autre étant équipée de scrubbers hybrides. Ces unités de 366 mètres de long seront construites au sein du groupe de construction navale chinois CSSC qui ont déjà obtenu la commande des 9 navires de 22.000 EVP au GNL passée par CMA CGM en novembre 2017. Les nouveaux porte-conteneurs de 15.000 EVP sont destinés au remplacement de 10 navires actuellement exploités sur les lignes entre l'Asie et la Méditerranée. Le montant de ce contrat est estimé à 1.2 milliard d'euros. Les navires doivent être livrés entre le deuxième semestre 2021 et le premier semestre 2022.

