CMA CGM : le second porte-conteneurs GNL de 23.000 EVP en essais

Il s'appelera le CMA CGM Palais Royal. Le deuxième maxi porte-conteneurs de 23.000 EVP propulsé au GNL commandé par CMA CGM au constructeur China State Shipbuilding Corporation, a commencé ses essais en mer début août. Pour mémoire, le premier de cette série de neuf navires pavillonnés au RIF, le CMA CGM Jacques Saadé, est censé entrer en flotte à l'automne. La crise sanitaire a, comme Mer et Marine l'expliquait en juin, retardé son calendrier de livraison. Le troisième navire de la série, dont la coque est déjà assemblée, s'appellera CMA CGM Concorde.

Longs de 399.9 mètres pour une largeur de 61.4 mètres (soit 24 rangées de conteneurs), ces futurs mastodontes afficheront un tirant d’eau de 16 mètres et capacité de 23.112 EVP , soit un millier de plus que ce qui était initialement prévu. Leur port en lourd atteindra 216.900 tonnes. Ils seront exploités sur la French Asia Line 1 (FAL 1), la ligne de CMA CGM entre l’Asie et l’Europe.

- Voir notre article détaillé sur le CMA CGM Jacques Saadé

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.