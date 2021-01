CMA CGM : un quatrième Saadé en service, première escale havraise pour la série

Fraîchement entré en flotte et réalisant actuellement sa première rotation entre l’Asie et l’Europe, le CMA CGM Palais Royal, troisième des neuf nouveaux porte-conteneurs géants fonctionnant au gaz naturel liquéfié (GNL) de CMA CGM, est arrivé le vendredi 8 janvier au Havre. C’est la première fois qu’un mastodonte de cette série réalise une escale commerciale dans le port normand, qui a été réintégré en décembre au service FAL 1 de l’armement français. Les nouveaux mastodontes à la coque bleue et verte vont rapidement devenir des habitués puisque d’autres unités de cette classe sont prochainement attendues au Havre. Tête de série, le CMA CGM Jacques Saadé, livré en septembre par les chantiers chinois CSSC, doit faire son escale inaugurale dans l’estuaire de la Seine le 18 janvier. Puis doivent venir au Havre le CMA CGM Louvre le 31 janvier et le CMA CGM Rivoli le 28 février.

