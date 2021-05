CMA CGM commande 12 navires au GNL supplémentaires de 13.000 à 15.000 EVP

L’armateur français vient de passer commande au constructeur chinois CSSC d’une nouvelle série de porte-conteneurs propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL). La commande comprend six navires de 15.000 EVP et six autres de 13.000 EVP. La commande comprend également la construction de 10 autres bateaux de 5500 EVP à propulsion classique. Ces navires seront livrés…