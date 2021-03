CMA CGM : résultats pour 2020

Le groupe maritime français a présenté vendredi 12 mars ses résultats financiers pour l’année 2020. Voici le communiqué publié par CMA CGM :

Solide performance opérationnelle et financière en 2020 et perspectives favorables en 2021

- Le Groupe CMA CGM mobilisé pour apporter à ses clients des solutions de transport dans un contexte mondial inédit.

- Amélioration de la marge d’EBITDA au 4ème trimestre 2020 portée par l’augmentation de la demande de biens de consommation.

- Poursuite du redressement de CEVA Logistics, en ligne avec le plan de transformation.

- Le Groupe réduit ses émissions de CO2 de 4% en 2020.

- Perspectives 2021 : une demande de transport soutenue et création d’une activité de fret aérien.

Le Conseil d’Administration du Groupe CMA CGM, un leader mondial du transport maritime et de la logistique, s’est tenu ce jour sous la présidence de Rodolphe Saadé, Président Directeur Général, pour examiner les comptes consolidés de l’exercice 2020.

À l’occasion de la publication des résultats de l’exercice 2020, Rodolphe Saadé, Président Directeur Général du Groupe CMA CGM, déclare :

« 2020 restera une année de contrastes. En raison des multiples confinements et d’une consommation de biens soutenue, nos clients ont dû faire face à une complexité inédite dans la gestion de leur logistique. Ils ont pu compter sur la mobilisation totale des équipes du Groupe CMA CGM pour les accompagner durant cette période hors norme.

L’année 2020 a par ailleurs démontré la pertinence de notre stratégie. Notre agilité, la transformation digitale menée ces dernières années et la complémentarité de nos solutions de transport et de logistique avec CEVA Logistics se sont révélées des atouts clefs.

En 2021, les volumes transportés devraient rester dynamiques au moins sur la première partie de l’année. Afin de toujours mieux répondre aux attentes de nos clients, nous avons d’ores et déjà créé une nouvelle division dédiée au fret aérien, CMA CGM AIR CARGO.

Nous étendrons par ailleurs notre offre de services en poursuivant le développement de nos activités logistiques. Nous renforcerons notre flotte de navires avec notamment la livraison en 2021 de 13 porte-conteneurs propulsés au GNL ».

Un Groupe mobilisé pour apporter des solutions à ses clients face à une situation inédite

L’activité du Groupe CMA CGM sur l’exercice 2020 s’est inscrite dans un contexte inédit lié à la pandémie de Covid-19. Le premier semestre 2020 a ainsi été marqué par une contraction mondiale du trafic maritime de conteneurs de 7% par rapport au premier semestre 2019 résultant des mesures de confinement dans de nombreux pays, dont la Chine.

Dès le début de la pandémie, le Groupe a mis en place des mesures visant à protéger ses collaborateurs, qu’ils soient en mer ou dans ses bureaux, entrepôts, terminaux et agences partout le monde. En outre, le Groupe CMA CGM s’est fortement mobilisé afin de sécuriser l’acheminement des biens et produits de première nécessité, en particulier grâce à l’organisation de plusieurs ponts logistiques entre l’Asie et le reste du monde. Le Groupe CMA CGM a également mené des actions de solidarité visant à distribuer du matériel médical et des millions de masques à travers le monde.

La deuxième partie de l’année 2020 a, elle, connu un fort rebond des volumes de conteneurs transportés (+4,3% comparé au deuxième semestre 2019), notamment en raison du report des dépenses des ménages des services vers les biens de consommation. L’effet conjugué de la reconstitution des stocks et d’une forte accélération du e-commerce ont contribué à soutenir le commerce mondial.

Dans ce contexte, CMA CGM a mobilisé l’ensemble de son expertise maritime et logistique pour répondre aux besoins accrus de ses clients en adaptant de manière agile et rapide la capacité de sa flotte et en développant de nouvelles solutions.

Des solutions pour accompagner les clients du Groupe dans la gestion complexe de leur supply chain .

- Mise en place du Business Continuity Pack, des services d’expédition prioritaire, de maîtrise des flux et d’entreposage temporaire, spécifiquement créés pour répondre à cette situation inédite ;

- Complémentarité entre les activités maritimes et logistiques, notamment pour garantir des expéditions rapides ;

- Renforcement des outils digitaux permettant aux clients de gérer leurs chargements à distance, particulièrement adaptés lors des confinements successifs.

Le Groupe a accéléré le redéploiement des capacités opérées .

Afin de faire face aux tensions sur les chaînes logistiques et répondre à la forte demande de transport au troisième, et surtout au quatrième trimestre 2020, CMA CGM a renforcé ses capacités en déployant le maximum de navires et de conteneurs sur l’ensemble de ses lignes. Le Groupe a par exemple :

- augmenté de 18% ses capacités entre l’Asie et l’Europe entre le premier et le second semestre 2020 en introduisant notamment plus de navires de grande taille sur ses services ;

- accru sa flotte de conteneurs de 8,7% entre le premier et le second semestre 2020.

Le Groupe réduit ses émissions de CO2 de 4% en 2020

En 2020, la flotte de navires CMA CGM a réduit ses émissions globales de 4 % par rapport à 2019, après les avoir déjà réduits de 6% en 2019 par rapport à 2018. Depuis 2008, le Groupe a réduit ses émissions de CO2 de 49 % (EVP-km), en avance de phase de l'objectif volontaire de -50% en 2030.

Cette réduction s’inscrit dans l’objectif du Groupe d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et d’utiliser 10% de carburants alternatifs d’ici à 2023.

Le Groupe renforce sa flotte de navires propulsés au gaz naturel liquéfié (GNL) .

- Acteur pionnier dans la protection de l’environnement et la transition énergétique du transport maritime, CMA CGM disposera d’une flotte de 32 porte-conteneurs propulsés au GNL d’ici fin 2022.

- Le GNL est aujourd’hui le meilleur outil industriel pour préserver la qualité de l’air. Il permet d’éliminer 99% des oxydes de soufre, 91 % des particules fines, et 92% des émissions d’oxydes d’azote, allant au-delà de la réglementation existante. Il apporte également une première réponse à la lutte contre le réchauffement climatique. Un navire propulsé au GNL émet en effet jusqu’à -20% de CO2 par rapport à une motorisation au fuel.

Le Groupe se mobilise pour l’émergence des énergies de demain .

- Lancement de la Coalition pour l’Énergie de Demain initiée par Rodolphe Saadé. Quatorze entreprises internationales se sont engagées pour accélérer le développement des énergies et des technologies d’avenir pour accompagner les nouveaux modèles de mobilité durable et ainsi réduire l’impact environnemental du transport et de la logistique.

Activités et performances financières de l’année 2020

Groupe : amélioration de la performance opérationnelle et du résultat net

Sur l’exercice 2020, CMA CGM a amélioré la rentabilité de toutes ses activités. Le chiffre d’affaires sur la période atteint 31,5 milliards de dollars, en hausse de 3,9% par rapport à 2019.

En 2020, l’EBITDA atteint 6,1 milliards de dollars. La marge d’EBITDA atteint 19,4 % (contre 12,4 % sur l’exercice 2019).

Sur l’exercice 2020, le Groupe CMA CGM affiche un résultat net part du Groupe positif de 1,75 milliard de dollars, contre une perte de 229 millions de dollars en 2019. Cette performance reflète la dynamique soutenue du commerce mondial et le plan de maîtrise des coûts initié par le Groupe.

En complément du remboursement de la quasi-totalité de ses lignes de crédit revolving, le Groupe a procédé au remboursement anticipé de certains emprunts y compris une partie du prêt syndiqué garanti par l’État contracté en mai 2020. L’endettement net s’élève à 16,9 milliards de dollars fin 2020, en baisse de 900 millions de dollars sur l’année.

Enfin, l’actionnariat du Groupe évolue avec la cession de 3% des parts de Bpifrance à MERIT France. À l’issue de cette opération, l’actionnaire de référence MERIT France renforce sa participation au capital du Groupe CMA CGM avec 73% des actions. Bpifrance reste aux côtés du Groupe CMA CGM à hauteur de 3% et continuera de siéger au conseil d’administration.

Activité maritime : croissance de l’EBITDA portée par une hausse du revenu moyen par EVP de 6,8%

Sur l’année, les volumes transportés ont enregistré une baisse de 2,7 % par rapport à 2019. Cette baisse reflète une activité très contrastée, avec la forte reprise de l’activité à partir du mois de mai ayant partiellement compensé le ralentissement brutal constaté en début d’année. Le chiffre d’affaires annuel est en hausse de 4% par rapport à 2019 et atteint 24,2 milliards de dollars pour l’activité maritime grâce à un revenu moyen par EVP sur l’année de 1 154 dollars, en progression de 6,8 % sur un an.

L’EBITDA de l’activité maritime s’établit à 5,5 milliards de dollars contre 3,2 milliards de dollars en 2019. La marge d’EBITDA progresse de 8,9 points et s’établit à 22,7%.

Activité logistique : complémentarité démontrée avec les activités maritimes et performance soutenue par les effets du plan de transformation

L’activité logistique du Groupe a connu une progression satisfaisante sur l’année, notamment soutenue par les activités de fret aérien puis par le redressement des activités de logistique contractuelle (entreposage et services associés), à la suite de la réouverture de sites fermés au deuxième trimestre du fait de la crise sanitaire ainsi que la renégociation de certains contrats. Le redressement de CEVA Logistics se poursuit et s’inscrit dans la trajectoire de son plan de transformation.

Le chiffre d’affaires de CEVA Logistics atteint 7,4 milliards de dollars en 2020, en progression de 3,1%. L'EBITDA atteint 609 millions de dollars, soit une hausse de 11,9% par rapport à 2019. La marge d’EBITDA progresse de 0,7 point et s’établit à 8,3%.

Le résultat net de CEVA Logistics, retraité des éléments non-récurrents, est en nette amélioration sur l’année.

Perspectives

Poursuite du fort dynamisme du commerce international

En matière de transport maritime, la hausse de la demande observée depuis le mois de juin 2020 devrait se poursuivre de façon soutenue, au moins sur le premier semestre 2021. En 2021, le Groupe poursuivra le déploiement de nouvelles capacités, la mise en place de nouveaux services et de nouvelles escales afin d’améliorer encore les services offerts à ses clients. Les tendances favorables pour les activités logistiques devraient se poursuivre en 2021.

Le Groupe est confiant sur l’exercice 2021.

Création d’une division de fret aérien

Le Groupe CMA CGM complète son offre de solutions de transport avec le lancement d’une division spécialisée dans le fret aérien : CMA CGM AIR CARGO. Avec ses activités de transport et de logistique dans le fret aérien, le Groupe dispose ainsi d’une offre complète de solutions à destination de ses clients.

L’offre aérienne du Groupe CMA CGM s’appuiera sur quatre avions cargo Airbus A330-200F d’une capacité d’emport de 60 tonnes et d’une autonomie de près de 7 500 kilomètres. Le premier vol reliera Liège à Chicago. Cette première destination régulière aux États-Unis illustre la volonté du Groupe CMA CGM d’offrir à ses clients une couverture internationale desservant les plus grands aéroports de fret, au coeur de zones économiques majeures.

Communiqué de CMA CGM, 12/03/21