CMA CGM suspend ses relèves d'équipage

Après Maersk, c'est au tour de CMA CGM de suspendre les relèves d'équipage dans le cadre de la pandémie du coronavirus « au moins pour un mois ce qui permet d'éviter les croisements de personnes à bord des navires », précise l'armement interrogé par Mer et Marine. «Avec professionnalisme et une grande implication nos navigants appliquent les consignes, se protègent et protègent les autres et nos opérations se déroulent du mieux possible dans un contexte difficile ».

A bord « les précautions sanitaires à suivre ont été rappelées ainsi que les mesures à mettre en place dans les ports pendant les escales pour garantir la sécurité des personnes à bord des navires et celle des personnes dans les ports qui opèrent les navires . Un soutien plus particulier avec la distribution de masques et de gel hydroalcoolique a été apporté à l’ensemble de la flotte CMA CGM ».

Pour mémoire, le syndicat ITF, qui regroupe une grande majorité des syndicats maritimes mondiaux, a annoncé en fin de semaine dernière qu'il autorisait un prolongement d'un mois des embarquements dans la période du 17 mars au 16 avril, y compris au-delà des limites prévues par la convention MLC.

