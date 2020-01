En novembre dernier, la CMA CGM a vendu le Cap Camarat, son roulier affecté sur la ligne Marseille-Alger à l’armement égyptien United Marine Egypt. Ce dernier est l’un des principaux opérateurs de rouliers et RoPax exploités entre l’Egypte et l’Arabie Saoudite. Construit en 1987 par le chantier italien Visentini – un spécialiste de ce type de navires – sous le nom de Franz, ce roulier de 7095 tjb était devenu le Sunshine II en 1997. C’est en 2005 qu’il prenait le nom de Cap Camarat sous le pavillon panaméen. Long de 125,60 mètres et large de 19,70 ce navire a une capacité de roulage de 1103 ml et peut transporter 347 teu. Sous les couleurs chypriotes et le nom d’Elgouna Trader, il assure désormais la liaison Safaga – Duba en quatre heures.

Texte et photo: Marc OTTINI