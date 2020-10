CMHI lance la construction du cinquième navire d’expédition de Sunstone

Le chantier China Merchant Heavy Industry (CMHI) de Shanghai a procédé le 24 septembre à la découpe de la première tôle du cinquième navire de croisière construit pour le groupe américain Sunstone. Il s’agit du futur Ocean Odyssey, dont la mise en service est prévue en 2022. Premier de cette série, baptisée Infinity, le Greg Mortiner a été livré en septembre 2019 par CMHI. Six autres ont pour le moment été commandés. Doivent suivre en 2021 l’Ocean Victory (en achèvement à flot depuis le mois de mars), l’Ocean Explorer (mis à l’eau en août) et le Sylvia Earle en cours de construction. Puis viendra en 2022, en plus de l’Ocean Odyssey, l’Ocean Albatros, avant que l’Ocean Discoverer se joigne à la flotte en 2023.

L'Ocean Explorer, mis à l'eau en août, sera livré en 2021 (© : SUNSTONE)

Conçus par le groupe norvégien Ulstein, qui leur a donné son célèbre design X-bow à étrave inversée, les Infinity sont des navires d’expédition de 104 mètres de long pour 18 mètres de large capables d’évoluer en zones polaires. Selon les navires, ils peuvent accueillir de 130 à 200 passagers, servis par 85 à 115 membres d’équipage.

Le Greg Mortimer a été livré en septembre 2019 (© : ULSTEIN)

Ces navires sont loués par Sunstone à différents tours opérateurs, avec parfois deux affréteurs par bateau : Aurora Expeditions (Greg Mortimer, Sylvia Earle, Ocean Discoverer) Victory Cruise Lines (Ocean Victory, Ocean Discoverer), Albatros Expeditions (Ocean Victory, Ocean Albatros), et Vantage Travel (Ocean Explorer, Ocean Odyssey).

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.