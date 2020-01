CMN : première livraison de HSI saoudiens

Mis à l’eau l’été dernier à Cherbourg, les trois premiers intercepteurs du type HSI 32 commandés à CMN pour la marine saoudienne ont été embarqués fin décembre sur un cargo afin d’être convoyés jusqu’en Arabie Saoudite.

Le modèle HSI 32, déjà vendu au Mozambique et à l’Angola, porte sur des bateaux en aluminium de 32 mètres pouvant dépasser les 43 nœuds. La version saoudienne a comme armement principal un canon télé-opéré de 20 mm Narwhal du groupe français Nexter. Les trois premières unités parties de la pointe du Cotentin le mois dernier font partie d’une commande portant pour le moment sur 39 intercepteurs. Cherbourg doit en produire 21, les 18 autres étant réalisés en transfert de technologie à Dammam par le groupe saoudien Zamil Offshore Services, avec lequel CMN a signé un accord de coopération.

L'un des premiers HSI 32 saoudiens (© MARC OTTINI)

Ce contrat, qui permet au chantier normand de tourner à plein régime, devrait être achevé sous deux ans pour la partie construction. En plus de ces intercepteurs, destinés à la protection des approches maritimes et des installations offshore, en particulier contre des attaques terroristes, CMN doit produire pour l’Arabie Saoudite des bâtiments plus grands dans le cadre de la reprise par Ryad du défunt programme libanais DONAS. Celui-ci portait sur trois patrouilleurs hauturiers du type La Combattante FS 56. Des discussions sont toujours en cours pour sa transformation, peut être vers des corvettes du type BR 71.

Combattante FS 56 (© CMN)

Combattante BR 71 (© CMN)