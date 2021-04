CMN produit des blocs pour la première FDI

La coque de la première des cinq nouvelles frégates de défense et d’intervention (FDI) de la Marine nationale ne voit pas uniquement le jour à Lorient. Pierre-Eric Pommelet, président de Naval Group, a révélé la semaine dernière, lors d’un échange avec l’Association des Journalistes de Défense (AJD) auquel Mer et Marine a participé, que des blocs du futur Amiral Ronarc’h étaient également produits par le chantier CMN de Cherbourg. Un contrat de sous-traitance signé fin 2020, le constructeur normand ayant été retenu alors que le prérequis était une production 100% française de ces structures. Cela, alors que le site Naval Group de Lorient connait encore une période de pleine charge, entre l’achèvement du programme FREMM, le lancement des FDI et, entre les deux, la réalisation de…