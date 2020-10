CMN : un intercepteur taillé pour la projection de forces sur la côte

Nous vous dévoilons ce matin l’un des petits-derniers du constructeur cherbourgeois CMN, qui développe sa gamme dans le domaine des intercepteurs avec un engin conçu également pour la projection rapide d’unités terrestres sur le littoral.

Nommé HSAB 20, ce « High Speed Assault Boat » en aluminium, classé par DNV GL, adopte une coque planante avec carène en V profond et bouchains vifs afin d’atteindre des vitesses très élevées tout en assurant sa manœuvrabilité et une bonne tenue à la mer, notamment dans les girations. Long de 19.2 mètres pour une largeur de 4.6 mètres et un tirant d’eau d’1 mètre, il peut dépasser les 40 nœuds et franchir 500 milles à 30 nœuds, avec une réserve de carburant de 8 m3.

Le HSAB 20 (© CMN)

Le HSAB 20 avec sa rampe déployée pour permettre un débarquement sur une plage (© CMN)

Mis en œuvre par un équipage de 4 marins, le HSAB 20 peut embarquer en plus jusqu’à 24 « passagers », typiquement des commandos avec tout leur matériel, qui prennent place dans un espace spécialement aménagé dans la partie avant de la coque. Le bateau, conçu pour pouvoir s’échouer sur une plage, dispose à la proue d’une rampe déployable pour le débarquement des soldats transportés. Il peut aussi assurer le déploiement au large de nageurs de combat grâce à une plateforme de plongée intégrée à la poupe.

Le HSAB 20 (© CMN)

L’armement est constitué d’une mitrailleuse télé-opérée de 12.7mm positionnée au-dessus de la passerelle, ainsi que deux à trois affûts manuels de 12.7mm ou 7.62mm logeables à l’avant (deux pièces) et à l’arrière (une pièce). Les moyens électroniques comprennent un radar, un système électro-optique et de solides moyens de communication, dont un système satellitaire. Le HSAB 20 peut également être doté d’un système de masquage visuel par écran de fumée.

Bénéficiant d’une protection balistique contre les munitions de petit calibre, cet engin permet de réaliser en toute discrétion des opérations de projection de force depuis la mer vers la terre. Mais, grâce à ses performances et ses équipements, il peut également être employé sur des missions plus typiques des intercepteurs : surveillance, police et sécurité, lutte contre le terrorisme et la piraterie…

CMN continue par ailleurs de développer sa gamme d’intercepteurs traditionnels autour de son modèle phare, le HSI 32, vendu à ce jour à 67 exemplaires à l’Arabie saoudite, au Mozambique et l’Angola.

