CMV dévoile les noms de ses prochains paquebots

Cruise & Maritime Voyages a le plaisir de dévoiler les noms de ses deux nouveaux navires dont elle prendra livraison auprès de P&O Australia à Singapour l'année prochaine. Leurs noms seront dédiés à deux célèbres exploratrices.

Le premier, Pacific Aria, sera rebaptisé Ida Pfeiffer du nom d'une ethnographe autrichienne (1797-1858) partie seule en Terre Sainte en pèlerinage à l'âge de 45 ans. Ses écrits ont permis de financer ses futurs voyages. En 1846, elle entreprend le « Voyage d'une femme autour du monde », qui l'emmène en Amérique du Sud, en Chine, dans les îles des mers du Sud, en Inde, en Perse, en Russie, en Turquie, en Grèce et en Italie. Le premier voyage et son livre ont connu un tel succès qu'Ida Pfeiffer a entrepris « Le second voyage d'une femme autour du monde » de 1851 à 1855.

Le second navire, Pacific Dawn, prendra la relève du Colombus comme nouveau navire amiral de CMV. Son nouveau nom a été choisi dans le cadre d'un concours sur les réseaux sociaux destiné aux membres du club de fidélité de CMV : Amy Johnson.

Amy Johnson (1903-1941) était une pionnière de l'aviation anglaise, elle fut la première femme à voler en solo de Londres à l'Australie. Elle a établi de nombreux records, dont celui de la première femme à voler de Londres à Moscou en une journée, établissant des temps de vol records de la Grande-Bretagne au Japon et au Cap, et reçut la médaille d'or du Royal Aero Club. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Amy Johnson a rejoint l'Air Transport Auxillary (ATA).

Avec 70 285 tonneaux, 798 cabines et environ 1400 passagers, Amy Johnson sera positionné au départ du Royaume-Uni en mai 2021.

Ida Pfeiffer, avec 55 819 tonneaux, 630 cabines et environ 1 100 passagers, sera proposé sur le marché allemand sous la marque TransOcean Kreuzfahrten. Il naviguera aux côtés du Vasco da Gama en remplacement de l'Astor qui, rebaptisé Jules Verne, sera exploité sur le marché français dès le 1er mai 2021.

Christian Verhounig, CEO de CMV, a déclaré : « Nous sommes ravis du choix des noms rendant hommage à deux pionnières exceptionnelles et sommes heureux de confirmer que l'Amy Johnson prendra la relève du Columbus en tant que nouveau navire amiral de la flotte ».

Les croisières de l'été 2021 ouvriront à la vente le mois prochain.

Communiqué de CMV, 27/01/20