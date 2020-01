CMV se séparera du paquebot Astoria cet automne

Plus ancien navire de croisière en service, le vénérable Astoria quittera la flotte de Cruise & Maritime Voyages cet automne. La compagnie britannique a en effet décidé de mettre fin à l’affrètement de ce paquebot, qu’elle exploitait depuis 2015. A l’issue notamment d’une ultime saison au profit de la société française Rivages du Monde, qui organise à bord des croisières francophones en Europe du nord et jusqu’au Groenland cet été, l’Astoria sera rendu à son propriétaire, la banque Montefiore.

Celle-ci possède le navire depuis la faillite de la défunte compagnie portugaise Classic International Cruises puis l’échec de Portuscale Cruises, éphémère société montée par l’homme d’affaire Rui Allegre pour succéder à CIC. Le sort du vieux paquebot n’est pas encore connu. Soit un nouvel affrètement lui sera trouvé, voire un nouveau propriétaire, soit ce sera la fin d’une longue carrière de plus de 70 ans.

L’Astoria a vu son histoire débuter en Suède à la fin de la seconde guerre mondiale. Alors que les hostilités viennent de cesser en Europe, le royaume veut se doter d’un nouveau liner pour relancer le trafic transatlantique avec les Etats-Unis. Commandé en octobre 1944 pour la Swedish America Line, le navire, qui prend le nom de Stockholm, est lancé à Göteborg en septembre 1946 et débute son service en février 1948. Avec ses 160 mètres de long pour une largeur de 21 mètres et une jauge dépassant de peu les 12.000 GT, il s’agit du plus petit paquebot exploité sur la route de l’Atlantique nord.

Sa carrière de liner est marquée par une grave collision, dans la nuit du 25 juillet 1956, lorsqu’il éperonne au large des côtes américaines le paquebot Andrea Doria, qui bien que beaucoup plus gros (214 mètres, 29.000 GT) et récent (1953) coule suite à l’accident. Le navire italien déplore 46 morts mais 1660 passagers et membres d’équipage sont sauvés, notamment par le Stockholm, sur lequel on dénombre plusieurs victimes parmi l'équipage. Resté à flot malgré une proue détruite, le paquebot suédois rejoint New York par ses propres moyens et reprend du service après trois mois de réparations.

Le Stockholm est exploité jusqu’en 1960 par la Swedish America Line. Puis il est vendu à l’Allemagne de l’Est et navigue jusqu’en 1985 sous le nom de Völkerfreundschaft (« Amitié entre les nations »). Revendu à une société panaméenne puis désarmé en 1986 en Angleterre, il rejoint la Norvège où, sous le nom de Fridtjof Nansen, il sert pendant plusieurs années d’hôtel flottant à Oslo pour des demandeurs d’asile. Puis il est repris par des intérêts italiens et est reconstruit au début des années 90. Transformé en navire de croisière moderne, il est exploité sous les noms d’Italia I, Italia Prima et Valtur Prima. Brièvement repris en 2004 par Festival, qui poursuit son exploitation à Cuba en le renommant Caribe, le navire est cédé en 2005 à Classic International Cruises, qui le rebaptise Athena. Il portera ce nom jusqu’à la liquidation de CIC et la reprise de la plupart de ses navires par Rui Allegre, qui crée Portuscale Cruises en 2013.

Il est alors rénové et devient Azores. Mais l’aventure Portuscale tourne court et le navire, aux mains des créanciers de la compagnie, se retrouve de nouveau sur le marché. Il est alors affrété en 2015 par Cruise & Maritime Voyages et change une dernière fois de nom l’année suivante. Depuis 2016, l’Astoria est exploité au printemps et à l’été au profit de Rivages du Monde, où cet agréable petit paquebot de 277 cabines s’est révélé malgré son âge, qui fait aussi son charme, très apprécié de la clientèle française. Pour la suite, RDM avait déjà prévu de changer de bateau en 2021, avec un produit complètement différent puisque le voyagiste français va poursuivre ses croisières maritimes avec un navire d’expédition.

(© FABIEN MONTREUIL)