CNIM lance le L-Cat Mk II

Autre nouveauté que nous vous dévoilons ce matin, la nouvelle version du Landing-catamaran de CNIM, connu sous le nom d’EDAR (engin de débarquement amphibie rapide) dans la Marine nationale, où il est embarqué sur les porte-hélicoptères amphibies (PHA) du type Mistral. Profitant du retour d’expérience des quatre unités mises en service en 2013 dans la flotte française, puis des deux autres livrées en 2016 à l’Egypte (avec les deux PHA initialement commandés par la Russie), CNIM propose désormais le L-Cat Mk II.

EDAR en mode catamaran avec plateforme en position haute (© : CNIM)

EDAR (plateforme en position basse) et PHA (ex-BPC) égyptiens (© : CNIM)

Une évolution de son aîné, qui repose pour mémoire sur deux coques en aluminium avec en leur centre une plateforme élévatrice de 127 m² capable de supporter un chargement de 80 à 100 tonnes. En transit, cette plateforme est en position haute, le L-Cat, long de 30 mètres pour une largeur de 12 mètres, se déplaçant alors rapidement dans une configuration de catamaran. Puis, pour les phases de plageage ou d’embarquement/débarquement en porte à porte avec un bâtiment amphibie, la plateforme peut s’abaisser jusqu’à transformer l’engin en bateau à fond plat, avec un très faible tirant d’eau.

EDAR français débarquant troupes et véhicules blindés (© : MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)

Par rapport à son prédécesseur, le L-Cat Mk II est une version améliorée, encore plus rapide et taillée pour un emploi dans des conditions militaires très dégradées. La timonerie escamotable est de ce fait pourvue d’un blindage pour améliorer la protection du pilote sous le feu ennemi. La puissance de frappe de l’engin est, par ailleurs, considérablement accrue, avec l’intégration à l’avant de deux canons télé-opérés de 20mm, par exemple des systèmes Narwhal de Nexter, auxquels s’ajoute sur l’arrière une mitrailleuse de 12.7mm.

Côté propulsion, les EDAR sont pour mémoire équipés de quatre moteurs diesels MTU (4 x 1340 kW) et quatre hydrojets, avec une vitesse maximale de 30 nœuds à vide et 18 à pleine charge, pour une autonomie de 500 milles chargé. Le L-Cat Mk II dispose quant à lui d’une motorisation 20% plus puissante, ainsi que deux foils (au lieu d’un seul à l’avant) pour améliorer la stabilité et la vitesse. Le nouvel engin de débarquement de CNIM peut, ainsi, atteindre 35 nœuds à vide et 25 à pleine charge, ce qui en fait un concurrent direct au LCAC, le célèbre aéroglisseur conçu par les Américains pour les opérations amphibies. CNIM propose ainsi une alternative avec un engin enradiable et aux standards OTAN presque aussi rapide que le LCAC, mais bien moins cher à l’achat et coûteux à l’entretien. De quoi intéresser un certain nombre de marines. Des discussions seraient d’ailleurs en cours avec au moins un pays du Moyen-Orient.

En dehors de ce modèle ship-to-shore, CNIM continue également de commercialiser le L-Cat shore-to-shore, optimisé pour des opérations de transport rapide entre deux points côtiers ou vers des îles. Long de 36 mètres pour une largeur de 14 mètres, il peut transporter sur sa plateforme 80 tonnes de chargement à 25 nœuds et atteindre la vitesse maximale, à vide, de 35 nœuds. Son autonomie en charge est de 800 milles.

L-Cat shore to shore (© : CNIM)

L-Cat shore to shore (© : CNIM)