CNOI entre au capital de Mer et Design

CNOI (Chantier Naval de l’Océan Indien) est le nouvel actionnaire du bureau d’études Mer et Design. Ce dernier, basé à Sophia Antipolis, existe depuis près de 35 ans durant lesquels il a conçu plus de 1300 bateaux de toutes sortes. Son dirigeant, Philippe Subrero, a retenu l'offre de reprise de CNOI. « Un des éléments clé de CNOI est de maintenir les deux entités complètement séparées et autonomes : d’un côté, Mer et Design trouve en CNOI un nouveau client dans une région du monde où elle est peu présente, de l’autre, CNOI intègre parmi ses prestataires actuels, un nouveau bureau d’études, doté d’une expertise nouvelle pour ses projets de réparations et de construction », précise le chantier basé à l'Ile Maurice. CNOI emploie actuellement 400 personnes et compte proposer des projets globaux, du design à la construction de coques aciers de 30 à 70 mètres, destinées à des clients de l'océan Indien. Actuellement largement tourné vers la réparation navale, CNOI veut donc renforcer son offre de construction neuve.