L'OMI et la Norvège veulent accompagner la transition énergétique des Etats

Aider les petits états insulaires et les pays moins avancés à ne pas rater leur trajectoire vers la décarbonation des émissions maritimes : c’est l’objectif du projet GreenVoyage2050 qui vient d’être lancé conjointement par la Norvège et l’Organisation Maritime Internationale. 11 pays sont actuellement inscrits dans ce programme qui vise à les accompagner vers l’objectif de réduction de moitié des émissions de gaz à effet de serre de leurs flottes d’ici 2050.

Deux groupes de pays ont été constitués. D’un côté, les « nouveaux pays pilotes » (Azerbaïdjan, Belize, Équateur, iles Cook, iles Salomon, Kenya et Sri Lanka) pour lequel le programme va consister au lancement d’une stratégie nationale de décarbonation maritime. Pour ces pays, il s’agit d’accompagner la mise en place d’une ligne de référence qui va ensuite servir de base aux plans d’action concrets. Le deuxième groupe est celui des « premiers pays pilotes » (Chine, Inde, Afrique du Sud, Géorgie) qui ont, pour leur part, déjà entrepris des démarches dans le domaine mais qui souhaitent être accompagnés dans la finalisation de leurs plans d’action.

Cette initiative repose à la fois sur des formations sur l’annexe 6 de la convention Marpol et ses évolutions réglementaires ; mais également sur des partages de meilleures pratiques et notamment l’identification et l’accès à des technologies adaptées, via la facilitation de financement, d’investissement ou de partenariats industriels. Le secteur privé est déjà fortement impliqué dans le projet via l’Alliance Mondiale du secteur à l’appui des transports maritimes à faibles émissions de carbone, un partenariat public-privé qui recense les procédés technologiques pertinents et élabore des solutions adaptées à chaque port et navire.

