Coalition entre Ørsted et Equinor pour accélérer le développement de l’éolien

Poids lourds de l’éolien offshore, le Danois Ørsted et le Norvégien Equinor ont décidé de s’associer pour accélérer le développement de leur secteur. Ils ont annoncé la création de l’Ocean Renewable Energy Action Coalition,pour faire progresser le déploiement de solutions exploitant les énergies marines renouvelables, comme l’éolien offshore, mais aussi l’énergie solaire flottante, l’énergie marémotrice ou encore houlomotrice.

Cette coalition doit représenter le secteur de l’éolien offshore. En plus d’Ørsted et Equinor, elle regroupe également CWind, Global Marine Group, JERA, MHI Vestas, Mainstream Renewable Power, Shell, Siemens Gamesa, TenneT and The Crown Estate. La nouvelle coalition prépare une vision pour 2050, mettant en avant les actions que devraient prendre, selon elle, l’industrie, les financiers et les gouvernements pour développer de manière durable l’éolien en mer. Les premières annonces devraient avoir lieu lors de la Conférence des Nations unies sur l’océan, à Lisbonne, en juin.